Disparition de Steve : la non-réponse du ministère de l'Intérieur

Nantes, France

Le ministère de l'Intérieur répond à Johanna Rolland à propos des différentes enquêtes sur la disparition de Steve et sur l'intervention des forces de l'ordre, sur l'île de Nantes, à la fin de la fête de la musique. La maire de Nantes a écrit au ministre, Christophe Castaner, pour lui demander au plus vite des réponses précises et publiques. Et tout ce qu'elle a obtenu, c'est une fin de non recevoir.

Si Johanna Rolland veut des explications sur l'avancée de l'enquête, elle doit les demander au parquet, à la justice. Voilà ce que le ministère de l'Intérieur a répondu à nos confrères de France Info ce vendredi matin. Il rappelle aussi qu'une enquête administrative est en cours, en plus de l'enquête judiciaire. Point final.

"Faire établir et connaître, au plus vite, ce qui s'est déroulé lors de cette intervention de la police"

On est donc très, très loin de ce que la maire de Nantes demande dans son courrier, compte-tenu de l'émotion provoquée par la disparition de Steve. "Un mois après les faits, il faut désormais que les investigations aboutissent extrêmement rapidement", écrit Johanna Rolland. Elle demande aussi à Christophe Castaner "de faire établir et connaître, au plus vite, ce qui s'est déroulé lors de cette intervention de la police". La maire de Nantes veut aussi la vérité sur la stratégie de sécurité adoptée cette nuit-là et savoir qui est responsable de ce qui s'est passé.