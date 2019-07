Disparition de Steve : le nouveau patron des policiers ne s'avance pas

Nantes, France

Il a un peu plus de 1.400 hommes et femmes policiers sous ses ordres à Nantes et Saint-Nazaire. Benoît Desferet, 58 ans, est le nouveau directeur départemental de la sécurité publique en Loire-Atlantique.

Ce "Chti" né à Roubaix, passé par Laon (02) et Besançon (25) a pris ses fonctions ce lundi 15 juillet.

Benoît Desferet. © Radio France - Pascale Boucherie

Benoît Desferet arrive dans un contexte très tendu, trois semaines après la dispersion par les forces de l'ordre d'une rave-party sur l'île de Nantes le soir de la fête de la musique. Depuis, Steve Maia Caniço, 24 ans, est introuvable. Des affiches sont placardées un peu partout dans Nantes demandant : "Où est Steve ?".

L'IGPN et aussi le défenseur des Droits Jacques Toubon ont ouvert une enquête. Benoît Desferet assure que tout est mis en oeuvre pour retrouver le disparu.

"Où est Steve ? Moi je ne le sais pas. Ma responsabilité est de mettre tous les moyens possibles pour trouver des solutions à cette disparition (...). J'attends les résultats des enquêtes en cours pour avoir des certitudes" - Benoît Desferet

Une information judiciaire « en recherche des causes de cette disparition » a été ouverte dès le 27 juin.

L'interview de Benoît Desferet. Copier