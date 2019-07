Le corps retrouvé dans la Loire à Nantes est bien celui de Steve

Le corps retrouvé dans la Loire à Nantes lundi soir est bien celui de Steve. C'est ce qu'a confirmé l'avocate de la famille à France Bleu Loire Océan. Plus tôt ce mardi, une information judiciaire pour "homicide involontaire" a été ouverte par le parquet de Nantes.

"Où est Steve ?" cette question, répétée inlassablement depuis la disparition de ce jeune homme de 24 ans a trouvé sa réponse. Au lendemain de la découverte d'un corps dans la Loire, l'avocate de la famille du jeune animateur périscolaire a confirmé à France Bleu Loire Océan que la dépouille était bien celle de Steve Maia Caniço.

Plus tôt ce mardi matin, le parquet de Nantes avait ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire.

Le corps avait été repêché lundi soir au pied d'un ponton, tout près de la grue jaune. C'est à seulement quelques dizaines de mètres de l'endroit où Steve Maia Caniço, 24 ans avait disparu. Plus précisément, c'est de l'autre côté de l'île de Nantes, où était intervenue la police à la fin de la fête de la musique.

Le corps avait été très abîmé par l'eau, à tel point qu'il était impossible de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. C'est grâce à une autopsie et aux bijoux et vêtements retrouvés que l'identité a pu être confirmée.

"C'est le point de départ." - Cécile de Oliveira, l'avocate de la famille de Steve

Interrogée ce mardi sur franceinfo, l'avocate de la famille de Steve, Cécile de Oliveira, espère obtenir des réponses : "L'information judiciaire ouverte va permettre, je l'espère, d'établir un lien de causalité entre la chute de Steve dans la Loire et sa mort, et une intervention policière dont les conditions restent à examiner de façon approfondie".

"Si on se met à la place des parents de Steve, c'est à la fois un soulagement parce qu'une sépulture va être possible, mais c'est aussi une terrible nouvelle et un énorme choc que la mort de leur fils", explique l'avocate.

Depuis la disparition du jeune homme, il y a plus d'un mois, des recherches avec de gros moyens ont été menées. La semaine dernière, deux fausses alertes avaient mobilisé les enquêteurs : une masse repérée à Indre, en aval de la Loire et le corps d'un chien à Couëron, juste à côté.