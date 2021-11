Disparition de trois alpinistes en Himalaya : qui sont les 14 secouristes qui partent au Népal

Une équipe de 14 gendarmes de haute montagne partent ce vendredi en Himalaya (Népal), à la demande des secours népalais pour retrouver et rapatrier les corps des trois alpinistes français disparus dimanche 31 octobre alors qu'ils redescendaient d'une ascension sur le Mingbo Eiger (6070 m), un sommet proche de l'Everest. Durant cette mission, secouristes français et népalais vont collaborer, les uns apportant leur expertise technique, les autres leur connaissance du terrain.

"On ne part bien évidemment pas à l'aveugle puisque sur place, il faut surtout ne rien oublier avant de partir." - Colonel Lionel André, commandant l'unité de coordination technique de montagne à la Gendarmerie nationale

Selon le colonel Lionel André, qui commande l'unité de coordination technique de montagne à la Gendarmerie nationale, Copier

Selon le colonel Lionel André, qui commande l'unité de coordination technique de montagne à la Gendarmerie nationale, "la mission va être de retrouver les corps (...) et de pouvoir les ramener dans leurs familles. On est en relation directe et quotidienne avec les secouristes népalais. On a échangé des photos et des vidéos de tout ce qu'ils ont pu effectuer comme travail sur place et de toutes les difficultés qui nous attendent. On est en lien avec un routeur météo donc on ne part bien évidemment pas à l'aveugle. Sur place, il faut surtout ne rien oublier avant de partir. Toute la préparation de la mission est une chose extrêmement importante. (...) On prévoit toujours des éléments sur lesquels il faut réagir qui n'auront pas été prévus."

Une équipe avec de hautes compétences techniques

L'opération sera conduite par un guide et cadre du PGHM de Chamonix, le capitaine Guy Le Névé. Avec lui, neuf secouristes de divers pelotons de gendarmerie de haute montagne seront présents, avec un chien d'avalanche de Modane et son maître. Dans l'équipe également, pour la Fédération des clubs alpins, l'alpiniste Christophe Moulin, deux experts en identification, un médecin de l'école militaire de haute montagne pour gérer notamment les effets de l'altitude car les secouristes vont devoir s'acclimater vite et fournir des efforts intenses à 5000 mètres d'altitude. Les corps des trois alpinistes sont ensevelis sous une neige épaisse et très dure, pour laquelle un matériel lourd sera chargé dans l'avion qui part vendredi pour le Népal.

"On prévoit de rester au moins huit à neuf jours effectifs sur le site." - Colonel Lionel André, commandant l'unité de coordination technique de montagne à la Gendarmerie nationale

Une zone difficile d'accès Copier

Une zone difficile d'accès

La zone d'intervention des gendarmes est située aux alentours de 5000 mètres. C'est une zone d'avalanches connue et "parfaitement repérée", selon le colonel Lionel André, qui commande l'unité de coordination technique de montagne à la Gendarmerie nationale. "C'est un couloir d'avalanche d'assez grandes dimensions, d'assez grande profondeur a priori (...).On part sur une mission un petit peu longue (...) On prévoit de rester au moins huit à neuf jours effectifs sur le site." En tout, les secouristes français prévoient quelques 600 kilos de matériel lourd à apporter au Népal.

à lire aussi Trois jeunes alpinistes français portés disparus après une avalanche dans l'Himalaya

à lire aussi Disparition de trois alpinistes français au Népal : les recherches se poursuivent pour retrouver leurs corps

à lire aussi Disparition de trois alpinistes en Himalaya : les secouristes du PGHM de Chamonix partent au Népal