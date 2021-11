Disparition de trois alpinistes en Himalaya : les secouristes du PGHM de Chamonix partent au Népal

Une semaine après la disparition de trois alpinistes français dans une avalanche dans le Mingbo Eiger, le Népal vient de demander officiellement à la France son aide pour retrouver et rapatrier les corps des jeunes membres du GEAN, le Groupe Excellence Alpinisme National, Louis Pachoud, Gabriel Miloche et Thomas Arfi auxquels leurs 6 compagnons d'expédition de retour en France ces prochains jours viennent dédier leur dernière réalisation.

Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, les secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix devraient partir en début de semaine prochaine.

Photos et vidéos à l'appui

Depuis plusieurs jours le commandement national des PGHM, celui de Chamonix, et la FFCAM, la fédération française des clubs alpins et de montagne auquel appartient le groupe d'alpinistes parti ce mois d'octobre gravir plusieurs sommets de la vallée du Khumbu qui mène à l'Éverest, étudient sur photos et vidéos le lieu de l'avalanche sous laquelle sont ensevelis les trois hommes, les sondes qu'ont posées les secouristes népalais, les possibles endroits et profondeurs où peuvent se trouver les victimes.