Disparition de trois alpinistes français au Népal : "L'espoir de retrouver des survivants est quasi nul"

L'espoir de retrouver des survivants, parmi les trois alpinistes français portés disparus au Népal, est désormais "quasi nul", indique ce lundi dans un communiqué la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM). Les trois alpinistes, un Chambérien de 27 ans, un Briançonais de 27 ans qui travaille à Sallanches (Haute-Savoie), et un Niçois de 34 ans, étaient partis faire l'ascension d'un sommet de 6.070 mètres (Mingbo Eiger) dans la région de l'Everest il y a une semaine.

Sans plus aucune nouvelle, les autres membres de l'équipe du groupe élite de la FFCAM ont donné l'alerte. Première reconnaissance avec l'appui d'un hélicoptère samedi, puis dimanche. France Bleu Pays de Savoie a pu joindre ce lundi Stéphane Benoist, le responsable d'expédition sur place, et ce que les secouristes ont constaté ne laisse pas d'espoir.

"Nous avions besoin de tenter d'éclaircir les circonstances de leur mort" - Le chef d'expédition

Ce lundi matin, les cinq compagnons d'expédition des trois alpinistes disparus sont allés se recueillir dans leur dernier campement et récupérer les affaires personnelles au pied de la paroi. "Nous avons vu les secouristes travailler, nous avions besoin de nous imprégner des lieux, de visualiser le déroulement de leur ascension, les choix qu'ils ont faits, et de tenter d'éclaircir les circonstances de leur mort" raconte le chef du groupe Stéphane Benoist.

Le chef de l'expédition a lui-même pu effectuer, avec l'un des membres du groupe, un survol en hélicoptère du lieu de l'accident, de l'itinéraire emprunté par leurs amis, dans la face ouest du Mingma Eiger, un des sommets satellites de l'Ama Dablam, dans la vallée du Khumbu qui mène à l'Everest. Après ce survol, "il reste une part d'ombre, mais ça s'est un peu éclairci", explique Stéphane Benoist. "Déjà, nous ne pensions pas qu'ils étaient montés aussi haut, ils étaient à 5900 m d'altitude, donc sous le sommet", qui culmine à un peu plus de 6070 mètres.

Ils déclenchent une avalanche à leur passage

"Aux vues des traces, de leur ascension et d'une première coulée, on a compris qu'ils avaient déclenché une avalanche à leur passage et décidé de rebroussé chemin, en marche arrière, en empruntant les mêmes traces, puis en rappel", explique-t-il. "Et c'est là qu'un morceau de roche et un ancrage ont du se détacher, faire sauter le rappel et plonger dans le vide nos trois compagnons qui sont morts mercredi", estime Stéphane Benoist.

"Les recherches vont se poursuivre aujourd'hui (lundi)", a précisé à l'AFP Pratap Jung Pandey, directeur général de Kailash Helicopter Service, l'un des responsables des opérations de secours, en précisant que "quelque chose comme un sac ou un objet noir a été repéré sur le versant de la montagne".

Les autres membres du groupe de retour "en milieu de semaine"

Ce lundi soir, les cinq autres membres de l'équipe du GEAN (Groupe Excellence Alpinisme National) passeront leur dernière soirée dans le village de Pangboche, où ils avaient établi leur camp de base début octobre, avant de redescendre sur Kathmandou et de rejoindre la France en milieu de semaine. Ils étaient partis à huit mais seuls trois ont fait cette ascension seule. Ils sont "durement éprouvés", tout comme les familles des disparus.

Dans son communiqué, contrairement à ce qu'affirmait le ministère du tourisme népalais, la FFCAM précise également que les alpinistes avaient "un permis d'ascension en bonne et due forme", pour gravir la face ouest du Mingbo Eiger (6.000 mètres).

Népal. Trois jeunes alpinistes français de haut niveau portés disparus - © Visactu - 2021

