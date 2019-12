Disparition de Vanessa à Langrune-sur-Mer : trois ans après, ses proches toujours dans l'attente

Langrune-sur-Mer, France

Elle ne devait s'absenter du domicile de sa mère à Langrune-sur-Mer que "cinq minutes". Mais depuis ce matin du 6 décembre 2016, personne n'a jamais revu Vanessa Melet, âgée de 38 ans à l'époque. "Elle était partie sans rien, sans téléphone portable et sans sac, se souvient Annick, sa maman. Ça n'était pas son genre, surtout à 7h30 du matin."

Depuis trois ans, la vie d'Annick et de son mari Michel, beau-père de Vanessa, ne tourne qu'autour de cette disparition. "On vit un calvaire depuis trois, on cherche à comprendre." Tout les ramènent à Vanessa, entre les démarches administratives pour la vente de la maison et le gel des crédits bancaires, très durs à obtenir car Vanessa n'est pas déclarée comme décédée.

Tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas me résoudre à sa mort

Ce qui aide le couple à tenir, c'est de se dire qu'elle est quelque part. Et qu'un jour, ils la reverront. "Trois ans, je sais bien que c'est long mais tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas me résoudre à sa mort, soupire Annick. Le pire, c'est de ne pas savoir. Mais tant qu'on ne me dira pas que me qu'elle a été retrouvée vivante ou pas, je continuerai d'espérer. J'ai encore l'espoir de la serrer dans mes bras."

La conviction qu'elle a été enlevée

Il y a chez Annick et Michel cette conviction profonde qu'il s'agit d'un enlèvement. "Il y a trois ans, on a été submergé par l'émotion, on n'arrivait plus à penser, reconnait Michel. Mais là, on est convaincu qu'il s'est passé quelque chose. Que quelqu'un l'a enlevé." Annick renchérit. "Quelqu'un devait savoir qu'elle était fragile psychologiquement et il en a profité. Elle s'est faite piégée. Elle avait rendez-vous avec cette personne et on ne l'a plus jamais revu."

Depuis le mois d'août, une nouvelle enquêtrice est en charge du dossier. Annick et Michel eux, partie civiles après avoir déposé plainte déposée contre X pour "enlèvement" et "séquestration" se tiennent informés de l'enquête grâce à leur avocat. La piste criminelle semble toujours privilégiée par les enquêteurs.