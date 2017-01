Disparition de Vanessa à Langrune-sur-mer : "On s'accroche à l'espoir de la retrouver"

Vanessa, 37 ans, a disparu depuis le 6 décembre au matin à Langrune-sur-Mer (Calvados). Depuis un mois sa famille se démultiplie pour retrouver sa trace et vit dans une insoutenable attente. Elle espère un déclic, un indice, le moindre témoignage pour comprendre ce qui est arrivé à la jeune femme.

Ils ont distribué 1500 affiches d'appel à témoins. Deux d'entre-elles sont scotchées sur la porte de leur domicile de Langrune-sur-Mer au nord de Caen et sur la lunette arrière de leur voiture. Depuis un mois maintenant, les parents de Vanessa attendent un signe, un indice, une piste pour retrouver cette jeune femme brune ou savoir ce qui lui est arrivée.

Vanessa avait quitté le domicile de ses parents où elle se reposait vers 07h30 le matin du 6 décembre vêtue d'un pantalon de jogging noir et d'un pull rose Fushia. La jeune femme de 37 ans avait dit à sa mère qu'elle sortait quelques instants dans les rues de Langrune-sur-Mer (14) en laissant ses clés, son argent et ses papiers.

"Le temps passe et c'est très difficile quand on a la tête qui est prise pratiquement 24h/24h à penser à ça. C'est horrible." Son beau-père

"On peut tout supposer parce qu'en l'espace de quelques dizaines de minutes, elle a complètement disparu, explique son beau-père, Michel Daigle. Il y a eu des moyens énormes de mis en place : hélicoptère, les chiens... ils ont patrouillé partout avec les motos dans les dunes et même sur Hérouville où elle habite et le long de l'Orne et ils n'ont pas trouvé une seule trace. Heureusement on s'accroche à l'espoir de la retrouver mais le temps passe et c'est très difficile quand on a la tête qui est prise pratiquement 24h/24h à penser à ça. C'est horrible."

Près de 1500 affiches d'appel à témoins ont été placardées dans la région caennaise © Radio France - Olivier Duc

"Je refais son parcours tous les jours dans un sens comme dans l'autre pour me dire sur qui elle aurait pu tomber, chez qui elle est." La maman de Vanessa

"Depuis un mois, elle a disparu, sanglote sa mère, Annick. On ne sait pas où elle est ni où elle se trouve et on l'attend. Je refais son parcours tous les jours dans un sens comme dans l'autre pour me dire sur qui elle aurait pu tomber, chez qui elle est, si on prend bien soin de ma fille. C'est tout ce que je veux savoir. Moi, j'attends que la porte s'ouvre et qu'elle arrive devant moi. De toute façon, il faut espérer parce que ma fille elle est quelque part mais où? Je ne sais pas."

La famille de Vanessa espère quela relance des appels et les affiches permettront d'aider les forces de l'ordre à retrouver Vanessa et savoir ce qui lui est arrivé ce 6 décembre au matin.

Pour tout renseignement contacter :

Tèl. 09.51.30.46.68 / 06.14.34.07.00

Brigade de Douvres-la-Délivrande : 02.31.08.35.73.