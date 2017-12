Thierry Dran procureur de la République de Chambéry, donnera une conférence de presse mercredi à 16h et livrera des détails sur l'implication présumée de Nordahl Lelandais, suspect numéro un de l'affaire Maëlys, dans la disparition du militaire Arthur Noyer au printemps dernier à Chambéry.

A l'issue de 48 heures de garde à vue, Nordahl Lelandais a été déféré mercredi matin devant la juge d'instruction en charge du dossier Arthur Noyer, en vue de sa mise en examen. Le suspect numéro un de l'affaire Maëlys, soupçonné d'avoir enlevé et tué la fillette de 9 ans l'été dernier lors d'un mariage au Pont-de-Beauvoisin, pourrait également être impliqué dans la disparition de ce militaire de 24 ans au printemps à Chambéry. Le caporal Arthur Noyer, militaire au 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) à Barby, n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 11 au 12 avril 2017, et une soirée arrosée au bar-discothèque RDC, dans le quartier du Carré Curial à Chambéry.

à lire Chambéry : un jeune militaire berruyer du 13e BCA a disparu

Arthu Noyer, 23 ans, a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 -

Le procureur de la République s'exprime à 16 heures

Le procureur de Lla République de Chambéry donnera une conférence de presse mercredi à 16 heures. Thierry Dran livrera des détails sur le contenu de la garde à vue, et la nature de la probable mise en examen de ce savoyard de 34 ans, habitant Domessin. Des caméras de vidéo protection avaient localisé Nordahl Lelandais au Carré Curial la nuit de sa disparition. Il faisait du stop vers 4 heures du matin en direction du quartier militaire du Roc noir. Son téléphone a été géolocalisé au même endroit et au même moment que celui du militaire, et les deux mobiles se sont même déplacés ensemble. Par ailleurs, Nordahl Lelandais a effectué des recherches sur internet sur la manière de faire disparaître un corps, au printemps dernier.

La conférence de presse de Thierry Dran, qui sera accompagné du colonel Pascal Claisse, commandant de la section de recherches de Chambéry, en charge de l'enquête, est à suivre en direct et en intégralité sur francebleu.fr