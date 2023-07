Disparition du petit Émile : l'enfant toujours introuvable, fin des battues au profit de recherches "ciblées"

Le petit Émile, deux ans et demi, est toujours introuvable ce lundi soir, plus de 48 heures jours après sa disparition au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'enfant a échappé à la vigilance de ses grands-parents , chez qui il était en vacances, samedi peu après 17 heures, dans ce petit hameau d'une quinzaine de maisons situé dans un secteur escarpé. Aucune piste n'est privilégiée ou exclue à ce stade, a martelé le procureur de la République de Dignes-les-Bains.

Après deux jours d'intenses recherches, pendant lesquels près de 800 personnes dont de nombreux volontaires se sont relayées "quasiment sans interruption" pour retrouver le garçonnet, "on ne perd pas espoir", a assuré le préfet des Alpes-de-Hautes-Provence, Marc Chappuis.

Fin des battues

Les recherches se poursuivront mardi "avec un dispositif adapté", "plus ciblé et plus sélectif", a indiqué le préfet. Les battues seront arrêtées, mais "on reste présent sur le terrain" et des "moyens spécialisés" seront déployés. Les militaires de la gendarmerie vont désormais rechercher de façon plus "méticuleuse" des "traces" et "indices localisés", explique le procureur Rémi Avon, toujours dans le secteur du Haut-Vernet, hameau dans lequel se trouve la maison des grands-parents d'Émile. "Ça devrait être du ratissage par des militaires de la gendarmerie, avec une technique qui leur est propre", précise-t-il.

"L'ensemble des battues que nous avons faites depuis deux jours aurait dû nous permettre de le localiser" et "n'ont pas apporté la réponse attendue", a justifié le préfet. Outre les centaines de bénévoles, les gendarmes et les pompiers, un hélicoptère, des drones et des équipes cynophiles ont été mobilisés.

Jusqu'à présent, "priorité était donnée aux opérations de secours. Il fallait du monde, des volontaires, des professionnels des services publics notamment, pour pouvoir procéder aux battues, et ce n'est pas au milieu de battues qu'on peut faire ce travail de recherche d'indices", selon le procureur.

Si le préfet, Marc Chappuis, remercie vivement les nombreux voisins, randonneurs, chasseurs, promeneurs, maires des communes alentours, qui se sont portés volontaires pour aider, soulignant "combien nous sommes touchés" par cet "élan de solidarité exceptionnel", il appelle à ne plus se rendre sur place. "Nous n'avons pas besoin de nouveau renforts et de nouvelles arrivées spontanées".

Pour permettre les recherches de ces "indices localisés", "le site sera fermé à toute personne étrangère au bourg", selon le procureur. Les chiens, pisteurs et questeurs, seront à nouveau mobilisés. "Des techniques modernes de drones ou autres pourront être utilisées si nécessaire".

Les habitations fouillées

Du côté de l'enquête, aucun nouvel élément n'a été découvert, a indiqué le procureur, malgré des "investigations diversifiées" effectuées par une quinzaine d'enquêteurs, dont une douzaine de gendarmes "sur site" et "deux ou trois" à Marseille, mobilisés "notamment sur des investigations téléphoniques". La gendarmerie avait reçu en ce début de soirée près de 500 appels en deux jours. "Les gendarmes étudient chaque appel".

"Quasiment toutes les habitations du hameau" du Haut-Vernet, soit une quinzaine de maisons, ont été "visitées" par les forces de l'ordre, affirme Rémi Avon, qui a remercié à son tour la "coopération remarquable" des habitants. "Deux maisons inhabitées restent à visiter" mais des fouilles en dehors du bourg du Haut-Vernet et de ses alentours ne sont pas "à l'ordre du jour".

"Le bourg du Haut-Vernet se situe à deux kilomètres environ, en altitude, au-dessus du chef-lieu de village du Vernet et pour l'instant, nous n'avons pas de raison d'aller pousser les investigations plus loin, ne serait-ce qu'en tenant compte du jeune âge de l'enfant qui n'aurait pas pu parcourir cette distance", a justifié le procureur.

De "nombreuses auditions de témoins" ont également eu lieu, mais "là encore, ces visites, ces auditions ne nous ont pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de pouvoir expliquer la disparition" du petit Émile. "Aucun indice ne ressort de ces investigations, permettant de privilégier une hypothèse ou une autre", a insisté le procureur de la République.

Ces investigations se poursuivront ce mardi.

Aucun nouveau témoin

Samedi, peu après le moment où l'enfant a échappé à la surveillance de la famille, deux témoins "ont vu Émile devant le domicile des grands-parents et descendre la petite rue de ce petit bourg", a rappelé le procureur. Mais depuis, aucun autre témoin visuel ne s'est manifesté et "nous n'avons plus de trace" de l'enfant à partir de cet instant.

"Parfois la surprise a été de dire : 'des voisins voient passer un enfant et ne font rien'. Non, nous sommes dans le contexte très particulier d'un hameau qui se trouve éloigné de tout axe de circulation, qui est quasiment un cul-de-sac", a fait valoir Rémi Avon. "Et nous avons des habitants qui se connaissent, qui sont au nombre de 25. Il n'est pas anormal, comme dans beaucoup de villages de France et de notre département, que des enfants puissent encore jouer devant leur domicile, sur la place, sans que ça inquiète personne", a-t-il souligné, évoquant une "attention collective" des voisins.

Les pistes des chiens n'ont rien donné

Trois types de chiens sont utilisés dans cette enquête : "Nous avons des chiens questeurs, en capacité de reconnaître la molécule humaine", a expliqué le procureur de la République de Dignes-les-Bains. Ils sont notamment utilisés pour rechercher des victimes lors d'avalanches. "Nous avons des chiens pisteurs, qui peuvent repérer l'empreinte olfactive d'une personne". Enfin, "nous avons des chiens Saint-Hubert" dont l'odorat est "plus pointu".

Malheureusement, les "quelques marquages" effectués par les chiens n'ont "pas été corroborés par les recherches ensuite sur site". "Il faut savoir que le petit Émile avait joué dans le secteur du bourg le matin de sa disparition et que logiquement, les chiens ont pu marquer ces endroits sans que la temporalité soit exacte".

Aucune personne mise en cause

"En l'état des investigations, nous n'avons aucun élément qui caractérise une infraction pénale susceptible d'être à l'origine de cette disparition", selon le procureur de la République. "À partir du moment où il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de personne mise en cause".

Par ailleurs, les "critères" pour permettre de recourir à l'alerte enlèvement ne sont pas réunis, a rappelé Rémi Avon.

En revanche, l'appel à témoins et le numéro d'appel qui l'accompagne, le 04.92.36.73.00, restent actifs. "Toute personne qui dispose de renseignement utile peut appeler le numéro", mais le procureur a toutefois appelé à "les personnes qui appellent pour proposer leur aide ou pour demander des renseignements sur l'affaire" à ne pas le faire pour ne pas "parasiter les appels utiles".