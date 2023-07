Disparition du petit Émile : le procureur de la République lance un appel à témoins

Le procureur de la République de Digne-les-Bains lance ce dimanche un appel à témoins après la disparition du petit Émile , âgé de deux ans et demi, au Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le petit garçon s'est volatilisé du domicile de ses grands-parents samedi peu après 17 heures, alors qu'il jouait dans le jardin, dans un secteur dont les alentours sont escarpés. Un important dispositif de recherche est déployé.

Le parquet de Digne-les-Bains lance cet appel à témoins "à l'égard de toute personne s'étant trouvé sur le secteur de la disparition" samedi après-midi "et toute personne ayant traversé le secteur pour se rendre à Barcelonnette et dans la vallée de l'Ubaye ou pour redescendre vers Nice, Grasse, Draguignan et Aix-en-Provence".

Toute personne ayant traversé la commune du Vernet est invitée à contacter le 04 92 36 73 00.

Le petit Émile a les yeux marron, les cheveux blonds, il mesure 90 centimètres et porte une tenue avec un haut jaune, un short blanc avec un motif vert et des chaussures de randonnée.

Le procureur tiendra une conférence de presse à 19h ce dimanche soir.