Romilly-sur-Andelle, France

Aucune trace du petit Léo malgré de très gros moyens engagés depuis samedi. Une cinquantaine de gendarmes et vingt plongeurs se relaient sur les trois kilomètres de la rivière Andelle qui séparent la maison de Théo et la Seine. Le fleuve a déjà été ratissé quatre fois et également sondé grâce à des équipes fluviales et des sonars très perfectionnés mais c’est compliqué.

Le courant est en effet très important, extrêmement rapide et l'eau troublée. A ce stade, "la piste accidentelle est la plus vraisemblable "pour le substitut du procureur de la république d'Evreux, Antoine Barat. La piste criminelle n’est pas non plus entièrement écartée même si elle semble peu probable de l'avis des enquêteurs. L’enquête de voisinage se poursuit avec de nombreuses auditions.

Les enregistrements des caméras de vidéo surveillance proche du lieu de la disparition de Léo sont toujours en cours d’analyse. Les recherches se poursuivent ce mercredi.