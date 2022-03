Disparition inexpliquée d'un Sarthois : "Ca me hante tous les jours!"

Sur la table du jardin, Elisabeth Baudry pose un épais classeur rouge. Depuis plus d’un an, elle a toute conservé : les lettres des gendarmes ou de la mairie, les articles de presse, notamment celui du Monde dont elle est particulièrement fière et bien sûr des photos. « C’est un poids », confie-t-elle d’emblée. « Ça me hante tous les jours ». Son frère Pascal a disparu en janvier 2021 sans ses papiers, sans laisser la moindre trace. Il allait fêter ses 51 ans. Depuis, elle n’a aucune nouvelle. Pas le moindre signe de vie. Avec les autres membres de sa famille, Elisabeth Baudry passe régulièrement en revue toutes les hypothèses possibles : suicide, enlèvement, changement de vie. « C’est le néant total », commente-t-elle.

L'enquête des gendarmes piétine

Les gendarmes, eux aussi, naviguent en plein brouillard. Leur enquête pour « disparition inquiétante » n'avance pas. « Ils n’ont aucune piste », assure la Sarthoise. « Ils ont pourtant fait tout ce qu’ils pouvaient : recherches dans les bois en VTT, avec des chiens, interrogatoires… Mais ils n’ont rien trouvé », se désole Elisabeth Baudry. « Je connais mon frère », ajoute-t-elle. « Il n’était pas suicidaire. Il ne serait pas parti sans nous dire au revoir ».

Une marche pour les 10.000 personnes disparaissant chaque année en France

Ce samedi 26 mars, une marche est organisée à Saint-Jean-de-la-Motte, commune du Sud Sarthe dans laquelle habitait Pascal Baudry. Le rendez-vous est fixé à 14h, à la salle polyvalente. « Cette marche est dédiée à l’ensemble des personnes disparues en France », précise Elisabeth. On en compte « plus de 10.000 » assure-t-elle.

"Impossible de faire son deuil"

La Sarthoise sait que les familles concernées par l’absence inexpliquées d’un proche vivent la même chose qu’elle. « On ne peut pas faire de deuil. C’est impossible », explique-t-elle. « Parfois je parle de mon frère au passé. Parfois au présent. J’aimerais recevoir un signe de sa part », confie Elisabeth Baudry qui dit aller régulièrement relever sa boîte aux lettres en espérant trouver un courrier de son frère. La Sarthoise reconnaît lui en avoir voulu, surtout au départ. « Il nous a laissés dans un impasse et dans un grand chagrin », raconte-t-elle. « Mais s’il revient, bien sûr, je lui ouvrirai ma porte »