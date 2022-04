Disparition inexpliquée d'un Sarthois : l'enquête classée sans suite

Classée sans suite. L’enquête sur la disparition de Pascal Baudry, en janvier 2021 à Saint-Jean-de-la-Motte est terminée. Ce Sarthois de 50 ans a disparu sans laisser la moindre trace derrière lui. Aucun indice n’a permis de le retrouver ni de déterminer ce qui s’était passé : changement de vie, accident, suicide, meurtre. Pendant plus d’un an, sa sœur a remué ciel et terre pour tenter de faire avancer ce dossier. Elisabeth Baudry a du mal à digérer cette nouvelle qui, dit-elle, la plonge dans une « grande détresse ». Lorsqu’elle a reçu le coup de fil des gendarmes, la Sarthoise s'est d'abord effondrée. Puis elle a assez rapidement trouvé, grâce à son fils et aux amis de son frère, la force de relever la tête.

"Encore une lueur d'espoir"

« J'ai beaucoup de peine mais j'ai quand même encore envie de me battre », confie-t-elle à France Bleu Maine. « Je garde une petite lueur d’espoir ». Elisabeth Baudry compte sur le soutien de l’association « Assistance et recherche de personnes disparues » (ARPD), composée d’anciens policiers ou gendarmes qui aident à poursuivre les recherches lorsque des enquêtes n’ont pas abouti. Elisabeth Baudry envisage d'organiser une battue, notamment pour examiner les puits, nombreux dans le secteur de Saint Jean de La Motte. « Ce n'a jamais été fait », assure-t-elle.

L'enquête sera rouverte si un indice apparaît

Mais la Sarthoise reconnait que la probabilité de retrouver son frère est très mince. « Le temps ne joue pas en notre faveur », dit-elle. « Il a fallu que je prenne conscience de cela ». Si un indice est trouvé, alors l'enquête sur la disparition de son frère pourra être rouverte. C'est l'hypothèse à laquelle se raccroche aujourd'hui Elisabeth Baudry. « Je n’ai aucune raison de lâcher », confie-t-elle.