Disparition inquiétante d'une femme de 76 ans à Vivonne

Une femme de 76 ans, atteinte d'un début de maladie d'Alzheimer a disparu depuis vendredi matin. Elle a quitté son domicile au sud de Vivonne, au hameau de Chavagné. Elle avait annoncé qu'elle voulait rejoindre le Peu de Thay. Nicole Berthommé mesure à peine plus d'un mètre 50, porte une blouse gris bleu et des bottes en caoutchou bleu.

Samedi 4 septembre, les gendarmes ont organisé une battue avec les chasseurs, les habitants, les élus, et même le club de kayak qui a longé les rives du Clain sur plusieurs kilomètres. Il y a aussi eu un hélicoptère, et un chien Saint-Bernard venu d'Angers et les pompiers. En tout, une centaine de personnes a participé. Les recherches n'ont donné aucun résultat. Si vous avez des informations, il faut appeler le 17 ou le 05 49 43 41 15.