Disparition inquiétante à Bidache, la gendarmerie lance un appel à témoin pour retrouver un homme de 77 ans

La gendarmerie lance un appel à témoin après une disparition inquiétante à Bidache. Gérard Devarenne, âgé de 77 ans, a disparu ce vendredi 18 août après avoir quitté l'Ehpad dans lequel il réside. Il n'a pas donné de nouvelles depuis.

Inquiétude avec les grosses chaleurs

Le retraité mesure 1m77 environ, et est de corpulence normale précise la gendarmerie. Il portait selon toute probabilité une tenue sombre, pantalon et chaussures noires, et chemise à carreaux sombre elle aussi. Il n'est pas atteint de pathologie particulière mais pourrait être désorienté, notamment par la fatigue et la grosse chaleur de cette vague de canicule.

Les gendarmes recherchent activement Gérard Devarenne, qui n'a plus donné de signe de vie depuis vendredi 18 août. - Gendarmerie Nationale

La gendarmerie précise également que la démarche de Gérard Devarenne est normale. Il n'a pas de famille, et a quitté sa résidence sans téléphone vers 19h30. Plusieurs équipes ont patrouillé pour tenter de le retrouver, avec des chiens. Il est pour l'heure impossible de savoir quelle direction le septuagénaire a pu prendre.

La gendarmerie enjoint quiconque a aperçu le retraité à la contacter soit en composant le 17, soit en appelant la gendarmerie d'Hasparren au 05.59.70.16.10.