Disparition inquiétante à Brive : un homme en garde à vue

L’enquête évolue après la disparition inquiétante de Justine Vayrac , une jeune fille de 20 ans vue pour la dernière fois aux abords de la discothèque "La Charette" à Brive, tôt dimanche matin. Un homme a été placé en garde-à-vue ce mardi matin et l'enquête se poursuit désormais sous le chef "d’enlèvement et séquestration". Elle est menée conjointement par la brigade de sûreté du commissariat de Brive et par la police judiciaire de Limoges, co-saisie de l'affaire.

Ce sont les auditions des nombreux témoins présents à cette soirée qui ont orienté les enquêteurs vers ce jeune homme avec lequel Justine Vayrac aurait été vue pour la dernière fois, alors qu'elle était sortie prendre l'air devant la boite de nuit. "Cet homme serait une connaissance amicale, rencontrée quelques fois au sein de la boîte de nuit" indique la procureure de la République de Brive dans un communiqué.

Vérifier les éléments de chronologie

Emilie Abrantes précise que la garde-à-vue, débutée à 9h45 ce mardi, vise à "vérifier les éléments de chronologie et recouper les différents éléments recueillis jusque là." La voiture de la jeune femme disparue a été retrouvée à proximité de l'établissement, ouverte, avec des effets personnels à l'intérieur. Une équipe cynophile a été mobilisée lundi soir pour tenter de retrouver sa trace, mais cela n'a pas donné de résultats concluants à ce stade. Des images de vidéosurveillance sont aussi en cours d'exploitation, selon les sources de France Bleu Limousin.

Un appel à témoins a également été lancé lundi soir, afin de recueillir toute information susceptible d'aider les enquêteurs à retrouver la trace de cette jeune femme.