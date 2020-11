Disparition inquiétante à Bruay-la-Buissière

La police lance un appel à témoins après la disparition de Nicole, cette femme de 57 ans qui n'a plus donné de signe de vie depuis le jeudi 12 novembre. Ce jour-là, elle a quitté son domicile vers 18h30, munie d'un cabas pour les courses, elle n'avait pas de téléphone avec elle. Il s'agit d'une femme de petite taille, mesurant 1,47 m et de forte corpulence. Elle a les cheveux courts, couleur acajou et porte des lunettes. Lors de sa disparition, elle portait un pantalon type legging de couleur bleu ciel, un manteau noir et des bottes noires.

Si vous avez des informations, il faut contacter la police au 03.21.64.53.32 ou 53.37