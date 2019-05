Disparition inquiétante à Caraman en Haute-Garonne

Caraman, France

Les gendarmes de Haute-Garonne invitent à partager largement l'avis de disparition d'une habitante de Caraman de 67 ans.

Samedi 25 mai, en fin de matinée, elle quitte son domicile pour se rendre à Toulouse en bus. Sa famille est sans nouvelles depuis.

De type caucasienne, elle est de taille moyenne à petite, de corpulence normale et elle a les cheveux blonds mi-longs et lisses selon la description partagée par la gendarmerie. A son départ, elle portait une veste tailleur grise, un pantalon bleu foncé et un pull noir, ainsi qu'un petit sac bleu.

Une enquête est ouverte par la communauté de brigades de Revel et si vous avez des informations que vous jugez utiles, il vous est demandé d'appeler le 05 34 66 70 50 ou le 17.