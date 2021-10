Disparition inquiétante à Echevannes dans le Doubs

Une jeune fille de 16 ans a quitté en début de semaine son domicile d'Echevannes dans le Doubs, elle n'a plus donné de nouvelles depuis. Sa disparition est jugée inquiétante car elle est dépressive. Des recherches sont en cours, la gendarmerie du Doubs a lancé un appel à témoins.

C'est une disparition jugée inquiétante : à Echevannes dans le Doubs, une jeune fille de 16 ans a quitté son domicile lundi soir, elle n'a plus donné de nouvelles depuis. Elle est partie de chez elle à pied et serait dépressive.

Un appel à témoins lancé par la gendarmerie

La gendarmerie a du coup lancé un appel à témoins. Cette jeune fille a les cheveux blond vénitien, mi-longs, attachés en chignon. Elle mesure 1m70 pour 63 kilos et elle portait en partant chez elle un pull over noir de marque Elesse et un bas de survêtement bleu clair.

Des drones et une équipe cynophile mobilisés pour les recherches

Des recherches sont en cours avec des patrouilles terrestres, des drones et une équipe cynophile. Si vous l'avez vue ou que vous pensez pouvoir aider les recherches, n'hésitez pas à appeler le 17 ou la gendarmerie d'Ornans/Amancey au 03 81 62 21 17.