Disparition inquiétante à Forbach

Un septuagénaire, à la santé fragile, n'a plus donné signe de vie depuis lundi dans le secteur de Forbach. La police lance un appel à témoins.

La police de Forbach lance un appel à témoin après la disparition jugée inquiétante d'un habitant de Forbach.

Marcel Wilmes, habitant l'avenue de Spicheren, est introuvable depuis lundi après-midi. Il est âgé de 70 ans et ne possède pas de téléphone, ni de porte-feuille. L'homme a la santé fragile : il est diabétique et souffre de troubles de la mémoire et de l'orientation. Il mesure 1m70, pèse environ 70kg, a les cheveux gris, des lunettes et porte un jean bleu.

Les services de police n'avaient, en fin mardi après-midi, pas retrouvé sa trace, malgré l’engagement d'équipes cynophiles et le visionnage des caméras de vidéosurveillance de la ville.

Si vous pensez avoir des informations utiles aux recherches, vous pouvez contacter le commissariat de police le plus proche.