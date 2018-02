Grasse, France

Une disparition inquiétante à Grasse depuis jeudi. Une jeune fille de 17 ans n'a plus donné de nouvelles après avoir quitté le lycée Fénelon de Grasse.

Aurélia Lejeune, c'est son nom, mesure 1,60 m et est de corpulence mince. De type européenne, elle a des cheveux longs et blonds. Elle porte des lunettes de vue à montures noires. Elle est vêtue d’un pantalon slim noir et de chaussures de sport Adidas rouge ainsi que d’un manteau noir. Elle a également un sac Longchamp bleu et un sac à dos Adidas noir.

Si vous avez la moindre information, merci de contacter le commissariat de Grasse au 04.93.40.91.91.