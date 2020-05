Disparition inquiétante à Guéret : un avis de recherche est lancé pour retrouver un Creusois de 67 ans

La police et les gendarmes de la Creuse lancent un avis de recherche pour retrouver Pascal Amato. L'habitant de la Souterraine, âgé de 67 ans a disparu ce vendredi après-midi à Guéret, près de la place Bonnyaud. Après avoir assisté à un rendez-vous, il n'a plus donné de signe de vie à sa famille.

Si vous le voyez, contactez la police ou la gendarmerie

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un polo noir, d'un jean bleu, de baskets bleu de marque Adidas et il tenait une chemise cartonnée de couleur jaune avec des documents. Il a les cheveux poivre et sel et porte des lunettes. De corpulence normale, il mesure 1m60. Le Creusois souffre de dépression. La police l'a ajouté au fichier national des personnes recherchées. Si vous le voyez, vous êtes priés d'appeler la police ou la gendarmerie. Sa photo a également été diffusée sur les réseaux sociaux.