Disparition inquiétante à Mésandans : un appel à témoins lancé par les gendarmes du Doubs

Les gendarmes du Doubs recherchent un homme disparu à Mésandans près de Baume-les-Dames depuis dimanche. Un appel à témoin a été lancé pour retrouver Vincent Figuet.

Une disparition jugée inquiétante

Cet homme d'une quarantaine d'années a quitté son domicile à pied samedi après-midi, et n'a plus donné de nouvelle depuis. Il est mince et mesure 1m80, il a les cheveux courts et bruns et était vêtu d'u jean, d'un pull bleu et d'une paire de baskets blanches de marque Ellesse.

Depuis, les recherches se poursuivent. Si vous pensez pouvoir aider les gendarmes n'hésitez pas à appeler le 17 ou le numéro vert de la gendarmerie du Doubs au 0 800 00 48 43.