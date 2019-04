Disparition inquiétante à Mimizan : la gendarmerie lance un appel à témoins

Hugues C. mesure 1.80 mètre et était vêtu d'une veste noire et grise, d'un pull-over rayé noir et blanc, d'un jean gris et de chaussures basses noires et blanches le jour de sa disparition

Mimizan, France

Depuis lundi les recherches restent infructueuses pour tenter de retrouver Hugues C, 28 ans. Ce mercredi, la gendarmerie des Landes lance un appel à témoins.

Ce jeune homme n'a plus donné signe de vie depuis la nuit de samedi à dimanche. Il a été vu pour la dernière fois dimanche matin peu avant 6h sortant d'une boîte de nuit, à Mimizan-Plage. Lundi, sa famille a signalé sa disparition à la gendarmerie.

"Le jour de sa disparition, monsieur Hugues C. était vêtu d'une veste noire et grise, d'un pull-over rayé noir et blanc, d'un tee-shirt gris, d'un jean gris et de chaussures basses noires et blanches type sneakers. Il mesure 1m80" précise un communiqué de la gendarmerie.

D'importants moyens de recherches

Lundi et mardi les gendarmes ont mené des recherches avec un chien et appuyés par un hélicoptère. Dans le même temps, un bateau de la brigade nautique a mené des recherches sur le cours d'eau Le Courant, non loin de la boîte de nuit où ce jeune homme a disparu.

Ce mercredi, les gendarmes vont continuer à mener des patrouilles, précise la compagnie de Parentis-en-Born.

Toute personne susceptible d'apporter des renseignements est priée de contactée la brigade de gendarmerie de Mimizan ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Mont de Marsan en appelant le 17.