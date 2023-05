Disparition inquiétante à Morestel / Arandon-Passins : la gendarmerie lance un appel à témoin

Les gendarmes de Morestel ont émis un appel à témoin pour retrouver une quadragénaire portée disparue depuis ce mardi en fin de matinée. Carine Landelin, 46 ans, a quitté son domicile de Morestel vers 11h30 et son véhicule a été retrouvé en début d'après-midi sur le parking du lac de Save, sur la commune d'Arandon-Passins. D'importants moyens ont été engagés : des gendarmes de la Tour-du-Pin, une équipe cynophile de Vienne et des plongeurs venus de Valence (Drôme) et d'Aix-les-Bains (Savoie). La section aérienne de la gendarmerie de Bron (Rhône) a également participé aux recherches, en vain. Des recherches qui se poursuivent. Les gendarmes lancent donc un appel à témoin. La femme recherchée, âgée de 46 ans, a les cheveux noirs et gris, elle mesure 1m77, de corpulence mince, et elle porte un pull bordeaux et un jean bleu. Toute personne l'ayant aperçu est priée de se contacter la gendarmerie de Morestel au 04 74 80 00 17.

