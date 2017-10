Disparition inquiétante à Nancy

A Nancy, la police lance un avis de recherche concernant une femme de 42 ans disparue depuis le 15 octobre. Rosie Manivong est partie de chez elle sans ses papiers et sans téléphone.

Rosine Manivong, 42 ans a quitté le domicile de son père où elle vivait depuis quelques semaines à 4 heures du matin le dimanche 15 octobre et depuis la femme n'a plus donné de nouvelles. Selon la description de la police qui lance un avis de recherche, Rosie Manivong se trouverait dans un état de fragilité, elle a les cheveux longs et noirs, mesure 1,50 m et porte un tatouage sur l'épaule droite. Elle est partie sans sac et ne dispose donc ni de papiers d'identité, ni de moyens de paiement. Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Nancy au 03 83 17 27 53