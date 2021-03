Disparition inquiétante à Orange

Louisa Chapuis a disparu depuis lundi. En début d'après-midi elle a quitté le domicile familial et la dernière fois qu'elle a été aperçue c'était rue des chênes verts non loin du rond point qui mène vers le centre funéraire et al route de Chateauneuf du Pape. Cette dame née en 1960 est brune, mesure un peu plus d'un mètre cinquante, serait vêtue d'un manteau foncé et porteuse d'un sac à dos.

Sa disparition est considérée comme inquiétante

Le commissariat de police d'Orange peut être contacté au 04 90 11 33 30