A Poitiers, la police lance un appel à témoins après une disparition inquiétante. Ce marginal, bien connu des habitants de Poitiers, n'a plus donné signe de vie depuis le 25 mai dernier.

Poitiers, France

C'est un visage bien connu des Poitevins, mais depuis le 25 mai dernier plus personne n'a de nouvelles de lui. Florent Bouchalais, 46 ans, fait partie des marginaux qu'on croise régulièrement dans les rues de Poitiers. La police, qui cherche à savoir ce qui lui est arrivé, diffuse son signalement : vêtu d'un jean avec chemise, veste, et chaussures de ville, il a les cheveux rasés et des tatouages sur les doigts.

Placé sous tutelle du centre hospitalier Laborit, le disparu a pris son traitement pour alcoolémie le 25 mai dernier, mais n'a pas réintégré son logement du boulevard du Grand Cerf depuis. Apparemment, il va souvent sur Paris Montparnasse.

Si vous avez des informations, voici le numéro à contacter l'officier de police judiciaire au 05 49 60 60 00.