Disparition inquiétante à Richwiller : une nouvelle battue pour retrouver Colette Humbert

La commune de Wittenheim dans la banlieue de Mulhouse a organisé ce mercredi 17 février une battue pour tenter de retrouver Colette Humbert, 68 ans, disparue depuis le vendredi 5 février.

Originaire de la ville voisine de Richwiller, elle a quitté son domicile pour aller faire une promenade et n'est jamais revenue. Son mari a contacté la gendarmerie dans la soirée. Les enquêteurs étudient les différentes hypothèses. Une enquête préliminaire pour disparition inquiétante a été ouverte, la gendarmerie de Lutterbach avait lancé un appel à témoin. Cheveux courts poivre et sel, la sexagénaire a l'habitude de marcher et ne souffre d'aucun trouble cognitif. Elle n'avait avec elle ni ses papiers d'identité, ni son téléphone, ni aucun moyen de paiement.

Les filles de Colette Humbert présentes

Dimanche 14 février, une battue de plus de 500 personnes a déjà été organisée avec l'appui d'un hélicoptère, d'une équipe de plongeurs, de chiens pisteurs. Un secteur d'environ 200 hectares au nord-est du village a été ratissé, mais les recherches ont été vaines.

Ce mercredi, les habitants s'étaient donnés rendez-vous sur le parking du magasin Décathlon pour ratisser 6 hectares. Quelques 120 personnes étaient présentes dont les deux filles de Colette Humbert. "On a envie de savoir, de comprendre et surtout de la retrouver", explique l'un d'elle, Nadia Quirin, "même si on sait qu'il y a eu d'espoir".