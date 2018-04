La police lance un appel à témoin ce mercredi 25 avril 2018 à Saint-Lô concernant une disparition inquiétante. L'homme recherché est de type européen, prénommé Raymond, âgé de 87 ans. Il mesure 1, 60m et présente une calvitie partielle, cheveux blancs courts et raides. Il est porteur de lunettes de vue. De corpulence normale, il est vêtu d'un pull-over vert, d'un jean bleu et de bottines noires.

La personne recherchée a quitté son domicile situé dans le quartier du Bouloir à Saint-Lô le dimanche 15 avril 2018 vers 17 h. Il est atteint de la maladie de Parkinson et serait dépressif. Il est susceptible de s'être rendu au niveau des jardins ouvriers, route de Tessy, ou au niveau de la ferme de la Ferronière. Les recherches entreprises au niveau judiciaire n'ont pas permis de localiser cette personne et les services de police comme la famille comptent désormais sur la population afin de le retrouver.

Pour tout renseignement utile, vous pouvez contacter le Commissariat de Police de Saint-Lô au 02 33 72 68 00.