Disparition inquiétante à Saintes d'une ancienne employée de la SNCF

Une dame de 86 ans, Yvette Seguinaud, souffrant de la maladie d'Alzheimer est activement recherchée en Charente-Maritime. Elle a quitté son domicile samedi et elle est susceptible d'avoir pris un train en gare de Saintes. Ce n'est pas la première fois qu'elle part de chez elle. Chaque fois, cette ancienne employée de la SNCF qui dispose d'une carte gratuite lui permettant de voyager dans toute la France, est montée dans un train. Sa particularité, liée à sa maladie, fait que lorsqu'elle se sent perdue elle s'assoit et ne bouge plus.

Samedi, la police de Charente-Maritime a engagé des chiens pisteurs pour essayer de retrouver sa trace. Ils n'ont rien trouvé. Au moment de sa disparition, Yvette Seguinaud était vêtue d'une robe bleue à fleurs blanches, elle portait des sandales marron et un sac à main marron avec une pochette rouge.

L'octogénaire est mince, elle mesure 1,65 mètre. Elle a des cheveux gris coupés au carré et porte des lunettes de vue rectangulaires. Contactez le commissariat de Saintes (05.46.90.30.40) si vous avez des informations permettant de la retrouver