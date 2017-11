Disparition inquiétante à Savenay, la gendarmerie lance un appel à témoin

Un homme de 54 ans a disparu en fin de semaine dernière. Les gendarmes sont à sa recherche.

Il s'appelle Dany Haumaitre, il a 54 ans, et il a quitté à pieds l’hôpital de Savenay vendredi soir. Depuis, pas de nouvelles.

La gendarmerie a automatiquement lancé les recherches de cet homme de type caucasien, qui mesure 1m65 et pèse 80 kilos. Il a les cheveux courts, bruns, et porte un pull-over bleu à rayures et un pantalon noir.

Plusieurs patrouilles terrestres de la gendarmerie de Saint-Nazaire sont sur sa piste.

Si vous avez des informations, vous pouvez joindre la gendarmerie de Savenay, au 02 40 58 33 17.