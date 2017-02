Disparition inquiétante : appel à témoins de la gendarmerie du Doubs pour une jeune fille de 16 ans

La gendarmerie du Doubs lance un appel à témoins après la disparition d'une jeune fille de 16 ans, qui a fugué de chez elle ce samedi 4 février 2017.

L'appel à témoins est lancé ce dimanche par la gendarmerie de Bavans. Une jeune fille de 16 ans, Emma Roussy, aurait fugué de chez elle à Laire, près de Montbéliard, le samedi 4 février. "Elle n’a pas donné de nouvelles depuis sa disparition. La jeune fille n’est pas coutumière des faits, il s’agit de sa première fugue", expliquent les gendarmes qui ont déjà tenté de la retrouver sans succès.

La jeune fille aurait pu monter à bord d'un véhicule

La jeune fille mesure 1,62 m, est de corpulence assez fine, les cheveux bruns très longs, les yeux marrons. Elle porte des appareils dentaires sur les deux mâchoires. Au moment de sa disparition elle est vêtue d’une grosse doudoune de couleur noire avec capuche en fourrure, d’une grosse écharpe et d’un bonnet gris, d’un jean bleu, de baskets de marque Adidas de couleur blanche. Elle porte un sac à dos et est en possession de son téléphone portable et d’une tablette type iPad. "L’hypothèse qu’elle soit montée à bord d’un véhicule est probable", estime la gendarmerie.

Toute personne ayant remarqué la présence de la personne signalée ou pouvant apporter tout élément aux enquêteurs, est invitée à contacter le numéro vert 0800 00 48 43.