Disparition inquiétante d'un couple au lac du Salagou : les gendarmes lancent un appel à témoin

Depuis samedi soir, pompiers et gendarmes recherchent un jeune couple à Clermont-l'Hérault, sur le lac du Salagou. Ils sont partis dans l'après-midi en balade sur un bateau pneumatique mais ne sont jamais revenus.

Depuis samedi soir, pompiers et gendarmes sont à pied d'oeuvre pour retrouver la trace d'un homme et d'une femme partis sur un bateau pneumatique sur le lac du Salagou, au sud de Lodève. Les opérations ont repris dimanche matin mais ce couple n'a toujours pas été retrouvé. Aucun des deux ne sait nager, et ils ne portaient pas de gilet de sauvetage.

De nombreuses équipes mobilisées

En fin d'après-midi, aux alentours de 17 heures, samedi, un homme et une femme âgés de 20 à 30 ans sont partis du ponton de la plage de Clermont-l'Hérault en bateau pneumatique. Les deux personnes étaient munies d'une crosse de hockey comme unique rame.

Ne les voyant pas revenir, leurs amis s'inquiètent et appellent les secours aux alentours de 22 heures. Une large opération de recherche débute alors. Les pompiers sont dépêchés sur place avec dix plongeurs, un robot sous-marin, trois chiens de recherche ainsi que trois drones.

Dans la soirée, les forces de l'ordre sur place retrouvent la crosse de hockey, mais pas la trace du jeune couple. Les opérations ont été mises en pause à 2 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Elles ont repris dès 9 heures dimanche matin. D'importants moyens sont toujours déployés.

Ce dimanche, la gendarmerie de l'Hérault lance un appel à témoin pour les retrouver.