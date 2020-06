Disparition inquiétante autour du pic du Grand Gabizos : un randonneur de 46 ans recherché

L'homme est parti vers 6 heures du matin ce samedi de Gourette pour une randonnée entre le pic du Grand Gabizos, le col de Louesque et le pic Sanctus. Il n'est pas rentré samedi soir et est depuis recherché par les secours en montagne des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Un randonneur de 46 ans, originaire de région bordelaise, a disparu depuis ce samedi matin. Il est parti vers 6 heures du matin de Gourette, où il était en vacances avec sa famille, pour un trail entre le pic du Grand Gabizos, le col de Louesque et le pic Sanctus, mais n'est pas rentré samedi soir. Sa femme a alerté les pompiers qui ont commencé des recherches en hélicoptère et à pied dans la soirée et une bonne partie de la nuit.

Recherches pédestres en cours ce dimanche

Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) des Pyrénées-Atlantiques a pris le relais ce dimanche matin à partir de 7 h 30. Neuf gendarmes et trois pompiers effectuent des recherches à pied, accompagnés d'un chien. Six personnels du PGHM de Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées) sont également mobilisés côté Bigorre, l'itinéraire du randonneur étant à cheval sur les deux départements. L'hélicoptère Dragon 64 a également tourné pendant plus d'1 heure ce dimanche matin, avant d'être immobilisé à cause du brouillard.