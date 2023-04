Disparition inquiétante ce vendredi à Pau, Sébastien retrouvé sain et sauf

Sébastien Efoloko, un palois de 47 ans, qui était porté disparu, a été retrouvé sain et sauf samedi 22 avril dans la soirée. Il n'avait plus donné signe de vie depuis la veille au soir . La police avait lancé un appel à témoin . Il a finalement été retrouvé sain et sauf par son frère, qui avait signalé sa disparition. Cet homme handicapé, qui souffre d'une paralysie du côté gauche, était chez un ami.

