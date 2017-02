Disparition inquiétante d'Isméry une adolescente de 12 ans dans le Nord

Isméry est portée disparue depuis lundi matin à Rousies, dans le Nord. Elle pourrait avoir fugué du côté de Roubaix, où habite sa maman.

Une disparition inquiétante à Rousies près de Maubeuge : Isméry, 12 ans, est partie ce lundi matin pour l'école à 7h15 mais elle n'est jamais arrivée au collège. Avant de partir à l'école, elle a envoyé un texto à une copine pour dire qu'elle fuguait. Avant de remettre son portable confisqué à sa place.

L'adolescente, qui est donc partie sans mobile, parait beaucoup plus âgée que son âge, on peut facilement lui donner 16-18 ans. Elle est blonde, mesure 1.60m, elle porte une doudoune brune entourée de moumoute, des boots noires et un sac à dos gris et rose.

Elle aurait pu vouloir se rendre à Roubaix, où habite sa mère, mais elle n'est pas là bas selon cette dernière.

Isméry

Isméry

Si vous avez des informations vous pouvez appeler le 06 75 65 85 26 (son père) ou au 06 10 12 46 01 (sa belle-mère).