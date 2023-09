Disparition inquiétante d'un adolescent de 12 ans dans les Landes

Un adolescent de 12 ans, Welson M, est porté disparu dans les Landes et la gendarmerie lance ce lundi 18 septembre un appel à témoins. Ce sont ses parents qui ont signalé sa disparition ce dimanche vers 15h. L'adolescent mesure 1,70 mètre, selon l'avis diffusé par la gendarmerie des Landes. Il portait, au moment de sa disparition, un bas de jogging noir, et une veste blanche et bleue.

Selon nos informations, l'hypothèse d'une fugue est privilégiée par les enquêteurs.

Les personnes ayant des informations permettant de localiser cet adolescent sont invitées à contacter la gendarmerie au 05.58.79.74.88