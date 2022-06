Disparition inquiétante d'un adolescent de 15 ans à Biscarrosse, un appel à témoins lancé

Un mineur de 15 ans est recherché à Biscarrosse. Il a quitté ce jeudi matin son domicile et n'a plus donné depuis signe de vie.

La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un mineur de 15 ans à Biscarrosse (Landes) ce jeudi 30 juin. Roman B., a quitté son domicile ce jeudi matin et est introuvable depuis. Selon le descriptif communiqué par la gendarmerie, cet adolescent mesure 1m75 et a des cheveux châtains clairs et courts. Les personnes ayant des informations sont invitées à contacter la gendarmerie de Biscarrosse au 05.58.82.53.70.