Disparition inquiétante d'un Afghan de 14 ans en Vendée

À Saint-Hilaire-le-Vouhis, en Vendée, un jeune afghan de 14 ans est introuvable depuis vendredi après-midi. Il est arrivé il y a huit jours dans une famille d’accueil. Mais Vendredi, vers 15h, il est parti faire une balade avec un vélo blanc et n'a pas donné signe de vie depuis.

La gendarmerie lance un appel à témoin

Le procureur de La Roche-sur-Yon a lancé une procédure de disparition inquiétante. Le jeune réfugié a les cheveux noirs, courts sur les côtés et plus long dessus. Il était vêtu d’un blouson et d’un jean noirs, de chaussures blanches et de baskets foncées. Il ne parle pas le français.

La gendarmerie lance un appel à témoin, vous pouvez contacter le 02 51 94 30 20.