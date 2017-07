Disparition inquiétante d'un Avignonnais de 82 ans, atteint de la maladie d'Alzheimer

La police recherche un homme de 82 ans atteint de la maladie d'Alzheimer, porté disparu depuis le 5 juillet dans le quartier Monclar à Avignon

Un homme de 82 ans a disparu depuis mercredi dernier à Avignon. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il est sorti lors de la venue de l'infirmière à domicile, place de la Marelle à Avignon.. Il avait déjà passé plusieurs fois des nuits dehors et a été retrouvé à chaque fois, précise la police.

Mais cette fois la disparition est jugée inquiétante. Cette fois, Ahmed El Ouamari n'a pas été retrouvé.

Cet homme d'1m60 environ est plutôt maigre, porte les cheveux gris et en couronne à cause de sa calvitie importante, et une moustache grise. Il était vraisemblablement vêtu d'un pantalon blanc, d'une chemise à manches courtes et de claquettes.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat d'Avignon au 04 32 40 57 53 ou composez le 17.