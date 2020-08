Disparition inquiétante d'une femme de 39 ans à Mont-de-Marsan

La police de Mont-de-Marsan (Landes) lance ce dimanche un appel à témoins après la disparition inquiétante vendredi d'une femme de 39 ans, Vanessa M.. Ce jour-là, vers 19h, elle s'est enfuie à pied de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan où elle venait d'être admise.

Pieds nus, elle a quitté l’hôpital sans donner d'explications. Elle portait, précise la police, un t-shirt rouge et rose avec des manches courtes et un short noir. Mince, blanche de peau, elle a des cheveux châtain clair mi-long et mesure 1 mètre 60.

Dans le cadre de l'appel à témoins, la police diffuse des photos de la disparue, que nous reproduisons ci-dessous. Au moment de sa disparition, elle ne portait pas de lunettes.

Les personnes ayant des informations peuvent contacter le commissariat de Mont-de-Marsan au 05.58.05.52.52.

Vanessa M. a disparu à Mont-de-Marsan - Photo diffusée par la police