Disparition inquiétante d'un homme de 37 ans à Chusclan

José Ferreira, 37 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 8 août dernier. Son véhicule a été retrouvé à Chusclan (Gard). Un appel à témoins a donc été lancé par les gendarmes.

Le mystère reste entier à Chusclan dans le Gard. Où est passé José Ferreira, cet homme de 37 ans, originaire de L'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse ? Le 8 août dernier, sa fourgonnette a été retrouvée vers 22 heures sur la départementale 765. Elle était abandonnée et accidentée. Depuis, ce chauffeur-livreur ne s'est pas présenté à son travail et n'a plus donné signe de vie. Une dizaine de gendarmes a ratissé le secteur, en vain.

Les gendarmes lancent donc un appel à témoins pour tenter de le retrouver. Si vous détenez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Laudun au 04.66.33.24.26.