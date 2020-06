Disparition inquiétante d'un homme de 42 ans à Fontaine, la police de Grenoble lance un appel à témoin

Yacine Djebili est parti dimanche soir pour marcher, avec juste ses clefs et son MP3. Cet habitant de Fontaine âgé de 42 ans n'est pas rentré chez lui depuis. Si vous avez des renseignements, il faut appeler le 04 76 60 41 61 aux heures ouvrables, ou bien le 04 76 60 40 40.

La police de Grenoble lance un appel à témoin pour disparition inquiétante. Yacine DJEBILI, âgé de 42 ans, a quitté son domicile de Fontaine dimanche 14 juin vers 19h00 pour faire une marche avec juste son trousseau de clés et un appareil MP3 pour écouter de la musique. Il n'a plus donné de nouvelles depuis.

Au moment de sa disparition, il était vêtu d'un tee-shirt bordeaux et ocre, d'une veste sportive à petits carreaux gris et marron, d'un pantalon noir , de chaussures de randonnées marron et d'un béret basque gris à petits carreaux.

Si vous l'avez aperçu ou si vous avez des renseignements pour aider la police à le retrouver, il faut appeler

le 04 76 60 41 61 ou le 04 76 60 41 68 en journée et les jours ouvrables et le 04 76 60 40 40 le soir, les week-ends et jours fériés.