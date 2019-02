Disparition inquiétante d'un homme de 45 ans à Libourne

Libourne, France

La gendarme de Gironde a lancé un avis de disparition inquiétante. Sur Facebook, les gendarmes alertent la population avec une photo de cette homme de 45 ans, Franck Lissilour. Son employeur et sa famille n'ont plus de nouvelle de lui depuis ce jeudi. Ce quarantenaire aux cheveux grisonnants a "laissé son téléphone portable et ses documents d'identité" chez lui.

Si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de Libourne au 05.57.50.82.00.