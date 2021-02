Disparition inquiétante d'un homme de 47 ans à Pouzolles, au nord de Béziers

Florent Vila, 47 ans n'a plus donné signe de vie depuis lundi. Les recherches des gendarmes avec chien et hélicoptère à Pouzolles (Hérault) n'ont pour l'instant rien donné. Un appel à témoins est lancé;

Depuis lundi, une vingtaine de gendarmes de la compagnie de Pézenas sont mobilisés sur le terrain afin de mettre tout en œuvre pour retrouver un homme âgé de 47 ans disparu à Pouzolles (Hérault). Ce mardi matin, un survol aérien a également eu lieu. Ce mardi après-midi, un maître chien de Saint-Hubert, spécialisé dans la recherche de personne du Centre national d'instruction cynophile de la Gendarmerie basé à Gramat, viendra compléter ce dispositif de recherche.

Florent Vilar est âgé de 47 ans. Au moment de sa disparition, il portait un jogging noir, une veste kaki et verte, une polaire bleu marine et des chaussures à scratch. Cet homme de forte corpulence mesure 1m70 et circulerait à pied.

Les gendarmes lancent un appel à témoins. Si vous avez des informations merci de contacter la gendarmerie de Servian au 04.67.39.10.20