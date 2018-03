Bonchamp-lès-Laval, France

Un homme de 66 ans a quitté son domicile ce dimanche matin à Bonchamp-lès-Laval vers 5h30. Cet homme a des problèmes psychologiques et souffre de démences. La police effectue des recherches actuellement dans le centre ville de Laval, autour de la gare par exemple.

L'homme porte un blouson bleu, un jean et des chaussons. Il mesure 1m75, il a les cheveux poivre et sel. Il porte une moustache et des lunettes. Si vous l'apercevez, contactez le commissariat de Laval au 02 43 67 81 81.