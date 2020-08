Disparition inquiétante d'un homme de 83 ans à Gerstheim (Bas-Rhin)

Jean-Claude Harter, atteint de la maladie d'Alzheimer, a quitté son domicile de Gerstheim vers 21 heures ce jeudi 7 août. Il n'a plus donné signe de vie depuis.

Il mesure 1m70, il est corpulent, moustachu et mal rasé. Il a les cheveux blancs et des yeux bleus. Il est vêtu d'un jogging Adidas, d'un débardeur bleu et porte des sabots en cuir.

Si vous avez des infos sur cette disparition, vous pouvez appeler la gendarmerie d'Erstein au 03.88.98.01.45.