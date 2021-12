Disparition inquiétante d'un homme de 95 ans, près d'Orléans

Où est passé Edouard Gomez ? Cet homme de 95 ans, domicilié à Saint-Jean-le-Blanc, au sud d'Orléans, n'a plus donné signe de vie depuis mercredi 1er décembre à 17h30. La police a ouverte pour disparition inquiétante.

Ce retraité, qui vit en maison individuelle avec son épouse, a été aperçu pour la dernière fois chez le coiffeur (salon RIF COIF, rue Demay à St-Jean-le-Blanc) : il est alors reparti seul à bord d'une Peugeot 205 blanche (immatriculée 5166 VF 45). De corpulence normale, mesurant 1m60, avec une calvitie avancée (cheveux poivre et sel), il ne suit pas de traitement médicamenteux particulier et porte habituellement un appareil auditif, mais il ne l'avait pas sur lui au moment de sa disparition (en revanche, il a certainement des lunettes sur lui). L'homme avait son téléphone portable sur lui, mais ne répond pas.

Il a les yeux marrons, et serait vêtu d'un jean et d'une veste de laine. La famille d'Edouard Gomez, très inquiète après presque 48 heures sans nouvelles, dit n'avoir aucune idée des raisons de cette disparition, a contacté France Bleu Orléans, après avoir effectué des recherches elle-même dans le secteur et après avoir appelé les établissements hospitaliers alentours.

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de police d'Orléans.